Neun Hochbeete für Kitas in Volkach, Obervolkach und Gaibach

Nachhaltigkeit, Naturschutz und Umweltbewusstsein – dafür sollen schon die Kleinsten sensibilisiert werden. Daher steht das Thema Nachhaltigkeit bei allen drei städtischen Kindertagesstätten auf dem pädagogischen Programm, wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach heißt. Säen, pflanzen, pflegen und ernten können die Kinder der Einrichtungen in Volkach, Obervolkach und Gaibach ab sofort nun dank brandneuer Hochbeete. Der Grund: Die Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald hat den Kitas insgesamt neun Hochbeete im Wert von insgesamt über 4000 Euro spendiert. Martin Schmiedel, Marketingleiter der Bank, freute sich bei der offiziellen Übergabe über die strahlenden Gesichter der jeweiligen Erzieherteams und der vielen Kinder, die sich mit großer Begeisterung in das Projekt „Hochbeet-Bepflanzung“ gestürzt haben. Er betonte, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger werde und es deshalb nur folgerichtig sei, schon Kinder im Krippen- und Kindergartenalter an das immens wichtige Thema heranzuführen, wie es in der Mitteilung heißt.