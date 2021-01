Kitzingen vor 31 Minuten

Neujahrsspaziergang mit Infos über die Fischerei am Main

In Zusammenarbeit mit den Fischerzünften Kitzingen und Randersacker organisiert die CSU Kitzingen noch bis Mittwoch, 6. Januar, einen "hybriden Neujahrsspaziergang", schreibt sie in einer eigenen Ankündigung. Auf dem circa zwei Kilometer langen Weg zwischen Kitzingen und Mainstockheim warten zwischen 12.30 und 16.30 Uhr an drei Stationen Plakate mit QR-Codes. Werden diese gescannt, berichten Fischer über Fischerei und Naturschutz am Main. Startpunkte sind von Mainstockheim kommend die Trampelpfadabzweigung vom Radweg und in Kitzingen der Fischerschelch vorm Weingut Röser in der Mainstockheimer Straße.