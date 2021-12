Investitionen für die Zukunft standen bei der außerordentlichen Generalversammlung des Großlangheimer Fußballclubs am Freitagabend im FC-Sportheim auf der Tagesordnung. Die notwendigen Beschlüsse für die Förderanträge für ein neues Flutlicht für den Sportplatz, der von der Spielgemeinschaft Klein- und Großlangheim genutzt wird, und für neue Fenster im Altbautrakt des Sportheims wurden einstimmig gefasst.

Vereinsvorsitzender Dominik Droll berichtete, dass schon im Frühjahr aufgrund der Hinweise des bayrischen Landessportverbandes (BLSV) über die genannten Erneuerungen und über eventuelle Zuschüsse diskutiert wurde. Zudem habe man die Flutlichtanlage des Schwarzacher Sportvereins angeschaut – "das wäre was für uns" – und mit einer Amberger Firma Kontakt aufgenommen.

Zur Kostenaufstellung sagte der Vorsitzende, dass für 12 Leuchtelemente knapp 40 000 Euro und für die Dimmersteuerung noch einmal 1000 Euro aufgebracht werden müssten, da zum Beispiel beim Training nur 50 Prozent der Leistung ausreichen würden, "was aber immer noch heller wäre als die bisherige Ausleuchtung". Notwendig werden neue Masten, da die bisherigen zu klein und im oberen Teil zu schwach sind. Masten plus Montage würden 7 600 Euro kosten. Inklusive weiterer Nebenkosten, zu denen zum Beispiel auch der Blendschutz gehöre, komme man auf Gesamtkosten von rund 60 000 Euro.

80 Prozent der Ausschussmitglieder sprachen sich für Investition aus

Da der BLSV Masten aber nicht bezuschusse, würde unter dem Strich ein Betrag von etwa 55 000 Euro anfallen, so dass sich der 55-prozentige BLSV-Zuschuss auf 30 000 Euro belaufe, der staatliche mit 35 Prozent auf 19 000 Euro. Unter dem Strich hätte der Verein dann noch 8700 Euro zu zahlen. Zur bisherigen Ausleuchtung des Fußballplatzes äußerte Droll, dass die Masten inzwischen auch etwa 50 Jahre alt und neue Leuchtmittel schwer zu beschaffen seien.

Der Zuschussantrag an den BLSV wurde im Oktober gestellt "und heute am 10. Dezember haben wir den positiven Bescheid erhalten und wir sollten das neue Flutlicht installieren aufgrund der Zuschüsse und des Alters der bisherigen Beleuchtung". Der Vorsitzende teilte auch mit, dass 80 Prozent der Ausschussmitglieder sich für diese Investition aussprachen. Im Altbau des Sportheims sind noch die 50 Jahre alten Holzfenster, die durch Kunststofffenster ersetzt werden sollen. Es handelt sich nach den Worten Drolls um sieben Fenster auf der West- und drei auf der Ostseite, zwei Fenster in der Personaltoilette und eines im Lager.

Verschwinden soll die bisherige und auch nicht einbruchsichere Terrassentür, die durch eine neue in der Ecke ersetzt werden soll. Für Fenster und Türe sind 14 300 Euro angesetzt. Die staatliche Förderung und die der Gemeinde (2800 Euro) würden 5600 Euro betragen und noch geklärt werden müsste ein eventueller Zuschuss durch den BLSV, der auch bei 2800 Euro liegen könnte. Für den Verein verbliebe für Flutlicht und Fenster unter dem Strich eine Summe von etwa 17 300 Euro "und dass bei Kosten von 74 600 Euro ohne die Zuschüsse".