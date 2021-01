Marktsteft vor 36 Minuten

Neuer regionaler N-Ergie Standort entsteht in Marktsteft

Im November 2020 startete der Bau eines neuen N-Ergie Standorts in Marktsteft im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Bezugsfertig soll er im Herbst 2021 sein. Das innovative Gebäude mit einer Gesamtinvestition von knapp drei Millionen Euro beinhaltet ein nachhaltiges Energiekonzept, so der Energieversorger in einer Pressemitteilung.