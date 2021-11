Nach gut einem Jahr Bauzeit ist der neue Logistikstandort der N-Ergie Netz GmbH in Marktsteft in Betrieb gegangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stützpunkts im nordwestlichen Netzgebiet kümmern sich um die Instandhaltung und den Ausbau der Netze vor Ort, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Insgesamt wurden in den Standort knapp drei Millionen Euro investiert. Auf dem Hallenflachdach ist eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 Kilowatt Peak installiert. Neben der ökologischen Stromerzeugung beinhaltet das Standortkonzept auch eine energieeffiziente Klimatisierung, die die Wärme der Erde nutzt. Eine Geothermieanlage mit Wärmepumpenkaskade und 18 Erdwärmesonden in einer Tiefe von über 40 Metern heizt das Gebäude im Winter und kühlt es im Sommer.

Innovative Speichertechnologie

Die Mitarbeiter können nach Aussage des Unternehmens ihre Elektroautos an drei Wallboxen mit insgesamt sechs Ladepunkten laden. Den Strom dafür liefert die PV-Anlage auf dem Hallendach. Der Ökostrom, der nicht verbraucht wird, kann im Batteriespeicher zwischengelagert und zu sonnenärmeren Zeiten genutzt werden. Noch mehr Speicherkapazitäten wurden mit dem an der Geothermieanlage angeschlossenen Pufferspeicher geschaffen. Mit einer Kapazität von 2000 Litern wird überschüssige Wärme gespeichert und bei Bedarf an das Heizungssystem abgegeben.