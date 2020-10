37 Vorschläge für Straßennamen im neuen Baugebiet Etterswasen II in Gerlachshausen gingen in den vergangenen Wochen bei Schwarzachs Gemeindeverwaltung aus den Reihen der Bürger ein. Keine leichte Entscheidung also für die Ratsmitglieder, die wegen Corona im Begegnungshaus Arche tagten. Lange wurde in der Ratssitzung kontrovers diskutiert, ehe man sich mehrheitlich festlegte. Die Straßenzüge, in denen in zwei Bauabschnitten 44 neue Eigenheime entstehen, bekommen die Namen Graf-Gerlach-Ring (Abstimmungsergebnis 15:1), Am Schieferstein (16:0) und Untere Röten (13:3).

Seine Entscheidung lehnte der Gemeinderat an die Geschichte des Schwarzacher Ortsteils und die Lagebezeichnungen der Gemarkung an. Fast alle Mitglieder des Gremiums meldeten sich bei der Lösungsfindung zu Wort. Maria Fieber hätte gerne nur einen Straßennamen für das gesamte Baugebiet vergeben, was ihre Ratskollegen allerdings einhellig ablehnten. Lukas Bremer und Stefan Schielke schlugen eine Ringlösung mit drei Straßennamen vor. Bei drei Gegenstimmen entschied man sich für diese Variante.

Friedhöfe werden umgestaltet

Die Ringstraße bekommt den Namen nach Graf Gerlach. Nach Überlieferungen war der Graf ein fränkischer Adeliger, der als einer der ersten an dieser Stelle siedelte. Die beiden Verbindungsstraßen im Ring erhalten die Flurbezeichnungen Schieferstein und Untere Röten. Unter den Verlierern im Rennen um Absender und Adressen waren Straßennamen mit örtlichem Bezug wie Eulengrube, Benediktinerstraße oder Felizitasweg. Auch keine neuen Betten wird es Im Kornfeld, Im Himmelreich oder Zum Schwanberg geben.

Die Umgestaltung der Friedhöfe in Stadtschwarzach und Gerlachshausen ist beschlossene Sache. Wie Bürgermeister Volker Schmitt mittteilte, wurden jüngst bei einer Ortseinsicht mit einem Landschaftsplanungsbüro aus Würzburg die Möglichkeiten für eine gestalterische Aufwertung der Friedhöfe und die Umgestaltung von Teilflächen zu Urnengräbern besprochen.

Erste Voraussetzung für Veränderungen sei die digitale Vermessung der letzten Ruhestätten. Beabsichtigt ist auch die Friedhöfe Schwarzenau und Düllstadt digital einmessen zu lassen. Einstimmig vergab das Gremium den Auftrag zur Vermessung. Die Kosten belaufen sich auf 3000 Euro. Der Auftrag für die Ideenfindung zur Neugestaltung ging an das Landschaftsplanungsbüro Kaiser-Juritza-Partner.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Schwarzenau erhält ein neues mittleres Löschfahrzeug. Die Regierung von Unterfranken fördert die Investition. Weil auch andere Kommunen wie der Markt Martinsheim, Marktbreit, Seinsheim und Equarhofen eine ähnliche Anschaffung planen, hat sich laut Schmitt eine Allianz zum gemeinsamen Kauf gefunden. Vorteil: Bei einer gemeinsamen Beschaffung erhöht sich die Fördersumme des Freistaates von 51 500 Euro auf 56 650 Euro. Auch der Kaufpreis wird so günstiger. Beauftragt wurde bereits die Firma Andreas Dittlmann. Die Kosten für Schwarzach belaufen sich auf 1900 Euro.

Bei der Erschließung des Lerchenbühlwegs in Schwarzenau für fünf neue Bauplätze konnten 8000 Euro eingespart werden. Die Schlussrechnung der Firma Strabag AG beläuft sich auf 121 Euro.

Im Vorfeld der Ratssitzung besichtigten die Ratsmitglieder die neuen Container am Gelände der Grundschule Schwarzacher Becken. Die Schule wird in den nächsten Monaten grundlegend umgebaut und saniert, die Schüler werden in den Ersatzklassenzimmern unterrichtet. Die Container werden aktuell eingerichtet und mit den notwendigen Leitungen versehen. Laut Bürgermeister Volker Schmitt findet die Umquartierung von den Klassenzimmern der Schule in die Containeranlage in den Winterferien statt. Nach Dreikönig 2021 werden die Kinder dann in den Ersatzräumen rechnen und schreiben lernen.