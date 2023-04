Am Freitag (28. April 2023) fällt in Iphofen der Startschuss für das Nenzenheimer Weinfest, und damit auch für den Beginn der Weinfest-Saison. Das traditionsreiche Fest im Landkreis Kitzingen lädt bereits seit 1978 Weinfreunde von nah und fern zum gemeinsamen Genuss ein.

Im Gespräch mit inFranken.de verrät einer der Veranstalter, was für das beliebte Fest geplant, und warum die Vorfreude in diesem Jahr besonders groß ist.

Iphofen: Beliebtes Nenzenheimer Weinfest startet am Freitag - das steht auf dem Programm

"Yuhuu, die Weinfest-Saison startet am Wochenende", verkündete die Tourismus-Information Iphofen am Mittwoch feierlich in einem Facebook-Post. Derzeit würden nämlich die letzten Vorbereitungen für das Weinfest im Iphofener Stadtteil Nenzenheim am kommenden Wochenende laufen: "Freut euch von Freitag bis einschließlich Montag auf leckere Weine aus dem Weinparadies und Weincocktails in der Weinbar, Stimmungsmusik und vieles mehr", heißt es weiter.

Für Freitag bis Montag (1. Mai 2023) sind drei Partyabende angekündigt, bei denen die Gäste voll auf ihre Kosten kommen sollen: "Großes Zelt, großartige Weine und gutes Essen. Dazu tolle Live-Bands und eine gute Stimmung", versprechen die Veranstalter auf ihrer Website. Gerade für die Stammgäste gilt es einiges nachzuholen: "Von 2020 bis 2022 mussten wir wegen Corona leider eine Pause einlegen. Jetzt geht es wieder los, und von dem, was ich so mitbekomme, sind die Leute richtig heiß drauf", berichtet Alexander Hansch, der Vorsitzende des Weinbauvereins Nenzenheim.

Im Festzelt auf dem Gelände am Nenzenheimer Sportplatz finden laut Hansch rund 2000 Menschen Platz. Viel Raum, aber den brauche es auch, denn schließlich handele es sich um "eines der größten und beliebtesten Weinfeste" im Landkreis Kitzingen. Das Fest, welches am Freitag um Punkt 20 Uhr von der Nenzenheimer Weinprinzessin Lisa I. und einem Auftritt der Musiker von "Die Hopferstädter" eröffnet wird, soll am Samstag mit dem Auftritt der Party-Band "Die Störzlbacher" seinen Höhepunkt erreichen.

Weinfest-Saison in Unterfranken: Diese Feste stehen in Kürze an

Am Sonntag sollen dann "die Rothsees" für ausgelassene Stimmung sorgen. Nach drei Tagen werde man den Montag schließlich mit Kaffee und Kuchen und mit musikalischer Untermalung der Blaskapelle Oberscheinfeld das Weinfest ausklingen lassen, gegen 20 Uhr soll das Nenzenheimer Weinfest seinen offiziellen Abschluss finden.

Fränkische Weinfreunde können ab diesem Wochenende auch andernorts in Unterfranken ein Gläschen genehmigen. Einen Tag nach der Eröffnung des Nenzenheimer Weinfestes startet im Landkreis Würzburg das Zeltweinfest Untereisenheim. Die Weinbauvereine aus den vier Weinorten Iphofen, Rödelsee, Großlangheim und Wiesenbronn veranstalten am Montag (1. Mai 2023) den Schwandertag, der aus einer Wanderung rund um den Schwanberg inklusive Verkostung der örtlichen Weine besteht.

Wer einen Überblick über die zahlreichen fränkischen Weinfeste erhalten will, kann einen Blick auf den Weinfestkalender 2023 werfen. Auch abseits des Nenzenheimer Weinfestes bietet der Kitzinger Landkreis tolle Möglichkeiten, um bei einem kalten Wein oder kühlen Bier den anstehenden Sommer zu genießen. Wem der Weg aus anderen Teilen Frankens zu weit ist, kann auch in Kulmbach auf seine Kosten kommen.