Castell vor 1 Stunde

Nach dem Wandern wurde gespielt

Der Steigerwaldklub Castell hat auch heuer wieder bei der Ferienpass-Aktion mitgemacht. Die Kinder wurden von den Eltern zur Bushaltestelle nach Castell gebracht. Insgesamt kamen 17 Kinder aus den VG-Gemeinden. Wie es sich für einen Verein gehört, der das Wandern in Gemeinschaft pflegt, starteten wir zu einer Kurzwanderung. Der Weg führte durch den Schlosspark, dann Richtung Greuth, vorbei am Denkmal für die Zusammenlegung der Orte Castell, Greuth und Wüstenfelden zu einer Gemeinde. Von hier wanderten wir über die Weinlage Hohenart zum Kneippbecken. Nach einer Stärkung mit Wienern in der Semmel und diversen Getränken begann das Spielen. Besonders das Kneippbecken war begehrt, das Werfen mit Dartpfeilen auf Luftballons und Fußball spielen kamen gut an. Um 16.30 Uhr hieß es aufbrechen und zurück zum Busparkplatz zu gehen. Dies natürlich auf dem kürzesten Weg. Von dort wurden die Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt. Die gesamte Wegstrecke betrug etwa 5,5 Kilometer und wurde von allen gut bewältigt.