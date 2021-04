Volkach vor 51 Minuten

Hilfsaktion

Nach Brandstiftung in Kultkneipe: Feuerwehr hilft Wirtin - "Das war nicht einfach nur ein Brand, das war ein Mordanschlag"

Nach dem verheerenden Brand in der Kultkneipe "Techtel Mechtl" in der Volkacher Innenstadt hilft nun die Freiwillige Feuerwehr erneut. Ein ganzer Löschzug half am Samstag ehrenamtlich dabei, das verbrannte Inventar aus der Kneipe zu entfernen.