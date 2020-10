Kitzingen vor 23 Minuten

Multivisionsshow "Wildnis Afrika" wird verschoben

Die für Sonntag, 25. Oktober, in der Alten Synagoge Kitzingen angekündigte Reise-Multivisionsshow "Wildnis Afrika – Namibia Botswana" muss auf den 9. Mai 2021 verschoben werden. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Volkshochschule hervor. Da das Robert-Koch-Institut (RKI) den Schweizer Kanton Zürich als Risikogebiet eingestuft hat, kann der in Zürich lebende Fotograf, Buchautor und Reisejournalist Thomas Sbampato aktuell nicht nach Bayern einreisen. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten für den 9. Mai ihre Gültigkeit oder können in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.