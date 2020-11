Der Kitzinger Stadtrat behandelt in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 18.45 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen unter anderem folgende Themen:

Sollen sich Schüler, die keinen Beförderungsanspruch haben, künftig an den Buskosten beteiligen? Diese Frage stellt die Verwaltung dem Stadtrat. Im Zuge der finanziellen Ausfälle durch die Corona-Pandemie soll die Verwaltung Sparmaßnahmen vorschlagen. Dabei stellte sich heraus, dass die Stadt derzeit die Beförderungskosten für alle Schüler übernimmt – sowohl für die mit Beförderungsanspruch als auch für solche ohne. Etwa 168 Schüler fallen unter diese freiwillige Leistung der Stadt. Die Kosten pro Schüler liegen bei 720 Euro.

Mit dem Rückbau der Bahngleise in Etwashausen gewinnt die Stadt Kitzingen Flächen für einen Kreisverkehr an der Nordtangente und für Gewerbegebietserweiterungen im ConneKT Technologiepark Kitzingen. Um damit voranzukommen, will die Stadtverwaltung den Bebauungsplan ändern lassen.

Die Sieger des Architekten-Wettbewerbs für das geplante Haus für Jugend und Familie in der Jahnstraße werden ihre Vorplanung und ihre Kostenschätzung für das Projekt vorlegen. Pläne werden auch für die Erweiterung des Kindergartens in der Alemannenstraße und für die Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule (Wirtschaftsschule) vorgestellt.

Nachdem die Stadtverwaltung räumlich gesehen aus allen Nähten platzt, hat die Stadt benachbarte Gebäude erworben und baut sie nun nach und nach um. Betroffen sind die Kaiserstraße 15 bis 17 sowie die Marktstraße 34 und 36. Die Notwendigkeiten und Vorhaben werden in der Sitzung vorgestellt. In einem Punkt ist bereits Widerstand im Stadtrat erkennbar: Die SPD beantragt, das Gebäude Marktstraße 36 weiter für eine Nutzung durch den Einzelhandel zu reservieren.