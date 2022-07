Wie in Zeiten vor Corona verabschiedete die Mittelschule Buchbrunn ihre diesjährigen Abschlussschülerinnen und Schüler in der reichlich geschmückten Turnhalle im feierlichen Rahmen. Jahrgangsbeste waren Markus Reichert (1,6), Dominik Dressler (1,6) und Jonas Weberbauer (1,7). Das teilt die Schule in einem Schreiben an die Presse mit.

Glückwünsche zur bestandenen Prüfung gab es von Schulleiter Fabian Forster und Konrektor Eberhard Mündlein, aber auch vom Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Rüd und dem Mainstockheimer Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs. Klassenlehrer Simon Keller lobte die Klasse für die Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren und erinnerte an schöne Momente in der gemeinsamen Zeit. Eine kurze Videopräsentation rundete den offiziellen Teil ab. Im Anschluss feierten die Schülerinnen und Schüler mit allen Gästen ihren verdienten Abschluss.

Die Entlassschülerinnen und -schüler:

Emely Bernhard, Vadim Catan, Leonie Dobroschke, Dominik Dressler, Marc Erdmann, Aiden Fischer, Delia-Angela Florea, Emilio Gajdaczek, Henry Gotschling, Tim Grein, Mia-Sophie Harris, Fynn Hennigfeld, Oliver Hußlein, Lynn Kassube, Celina Malepzak, Reza Mohammadi, Finn Morawetz, Sergej Polev, Markus Reichert, Raphael Scheuplein, Marie von Thenen, Jonas Weberbauer, Lara Weinsheimer.