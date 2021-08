Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe des EGM besuchten in der letzten Schulwoche Bruder Thaddäus in der Gärtnerei. Dabei konnten sie sich selbst von den in der Abtei hergestellten Köstlichkeiten überzeugen. Foto: Silke Bühler