Kleinlangheim vor 1 Stunde

Mehrheit im Rat für die Antenne am Neuensee

Eine längere Diskussion gab es in der Ratssitzung am Dienstagabend zur Anfrage für die Errichtung einer Wifi-Antenne auf der Flurnummer 998 im Bereich "Am Neuensee". Am Ende der Debatte gab es eine Mehrheit von 9:3 Stimmen für das Vorhaben. Bürgermeisterin Gerlinde Stier hatte daran erinnert, dass der Gemeinderat den Antrag im Oktober 2019 abgelehnt hatte und auch einer Standortverlegung wegen der Nähe der Gasleitung nicht zustimmte. Zur jetzigen Anfrage verlas die Bürgermeisterin ein Schreiben der am Neuensee ansässigen Familie, die die Antenne mit dem Hinweis auf gesundheitliche Risiken ablehnt. Ein Mitglied der Familie konnte auch bei der Ratssitzung eine weitere Stellungnahme abgeben.