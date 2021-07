Zu einem Unfall auf der A3 im Kreis Kitzingen ist es in der Nacht zum Freitag (09. Juli 2021) im Baustellenbereich bei Wiesentheid gekommen. Nach ersten Informationen von NEWS5 ist ein Lkw aus bislang noch unbekannten Gründen in die Leitplanke in Fahrtrichtung Nürnberg gekracht.

Infolgedessen knickte das Führerhaus am Sattelauflieger nach hinten um und blockierte die gesamte Fahrbahn. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, so NEWS5. Allerdings erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen.

Unfall auf A3 sorgt für massive Verkehrsbehinderungen: Führerhaus an Sattelauflieger abgeknickt

Der Unfall sorgte am Morgen für massive Verkehrsbehinderungen. Teilweise staute es auf bis zu sieben Kilometer zurück.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.