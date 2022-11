Am 18.11.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Opelfahrerin die Rödelseer Straße. In einer Linkskurve geriet der Opel auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden anschließend durch Rettungswagen auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Nach derzeitigem Stand sind die Fahrzeuginsassen nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2200 EUR.

Vorschaubild: © Symbolbild: bneijt/Pixabay