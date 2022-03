Magische Momente bestimmten das Schulgeschehen während der Corona-Pandemie an der Grundschule Schwarzacher Becken. Für ihr erfolgreiches Projekt "Zauberhaft" erhielt die gesamte Schulfamilie nun eine Auszeichnung vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. In einer Feierstunde am Mittwoch in der Turnhalle würdigte Kultusstaatssekretärin Anna Stolz das Vorzeigeprojekt der Schule. Der Schulleiterin Charlotte Erk überreichte sie stellvertretend die Urkunde und das Preisgeld von 1000 Euro.

Die Grundschule Schwarzacher Becken ist eine von 190 bayerischen Lehranstalten, die für die Einreichung eines Vorzeigeprojektes mit innovativen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen ausgezeichnet wurden. "Mein Herz geht auf", sagte die Staatssekretärin, als sie einen Ausschnitt der "echt zauberhaften Beiträge" der Klassen live in der Turnhalle miterleben durfte. Die Aktionen reichten von Zahlenmathematik, Theaterstücken auf Deutsch und Englisch über Mozarts Zauberflöte als Papiertheater bis zu einem Tanz zu Goethes Zauberlehrling und einer Zaubervorstellung eines echten Zauberers.

Alle Darbietungen wurden gefilmt und der gesamten Schulfamilie auf der Plattform mebis zugänglich gemacht. "Die Herausforderungen für die Schulen waren durch Corona enorm", sagte Anna Stolz. Mit Distanzunterricht und digitalem Arbeiten habe man vielerorts Neuland betreten. Ihr Dank galt der gesamten Schulfamilie: "Es wurde Großartiges geleistet." Viele Organisationstalente hätten sich in dieser Zeit herauskristallisiert, innovativ und kreativ. Vor allem die Kinder hätten dazu beigetragen, dass das "Wir-Gefühl" gestärkt wurde.

Toller Geist der Schule gelobt

Den "tollen Geist" an der Schule lobte auch Bürgermeister Volker Schmitt. Die 1965 erbaute Grundschule sei die erste Verbandschule in Bayern gewesen, erinnerte er. Jetzt werde sie für knapp zehn Millionen Euro generalsaniert. Schmitt hofft darauf, dass Kinder und Lehrerschaft im Herbst ins neue Zuhause einziehen können. Schulamtsdirektor Veit Burger beglückwünschte das gesamte Schulteam zu dem großartigen Projekt "in einer schwierigen Zeit". Die Kinder hätten dabei gelernt, Verantwortung zu übernehmen. "Ihr könnt stolz auf Euch sein", lautete das dicke Lob von Elternbeirätin Nadine Glaß in Richtung Kinder und Lehrkräfte.

"Wir sind den Herausforderungen der Corona-Pandemie kreativ begegnet", erläuterte Schulleiterin Erk. Die Corona-Pandemie habe den Schulbetrieb völlig auf den Kopf gestellt. Innerhalb kürzester Zeit musste der Unterricht an neue Gegebenheiten angepasst werden. "Auch heute noch." Das breite Spektrum an eingereichten Projekten zeige, wie auch während der Zeit der Schulschließungen ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Bildungsangebot in der Schulfamilie sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechterhalten werden konnte. "Die Pandemie hat uns viel gelernt."

Schule sei nicht nur ein Ort, wo man lesen, schreiben und rechnen lerne. Schule sei ein Ort, wo "wir unsere Persönlichkeit bilden, Souveränität und Entscheidungsfähigkeit erlernen", zog Erk ein positives Fazit. Nur wer Vertrauen in sein Können und seine Fähigkeiten habe, könne Krisen bewältigen. An der Projektwoche "Zauberhaft" waren Elternbeirat, Lehrkräfte, Schulkinder, Eltern, Mittagsbetreuung und Schulleitung beteiligt.