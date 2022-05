Als wäre alles nicht gewesen. Kein Corona, keine Ausgangssperren, keine Kontakte. Die Narrengilde "Grün-Weiß" Laub e.V. feierte mit Tanzbeiträgen ihrer vielen Garden einen wunderschönen unterhaltsamen Abend im und vor dem Sportheim der Spielvereinigung Laub.

Zahlreiche Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte der Tänzerinnen und Tänzer der verschiedenen Garden waren gekommen, um nach zwei Jahren ohne Auftritte ihre Kinder und Enkelkinder wieder einmal in Aktion zu sehen. Bewundernswert dabei ist die Ausdauer, mit der die Tanzbegeisterten die schwere Zeit überwanden und mit welcher Freude sie erstmals wieder auf der Bühne, "auf den Brettern, die für viele Künstler die Welt bedeuten" stehen durften.

Die "Minis" der Spielvereinigung Laub gaben, wie in all den Jahren davor den Startschuss. Kinder- Jugend- Prinzengarde und das Männerballett, alle waren dabei und freuten sich über ihren ersten Auftritt nach der ungeliebten Zwangspause. Dass sie dabei nichts verlernt hatten, zeigten die toll einstudierten Tänze. Zahlreich aufbrausender Beifall und immer wieder eine Rakete vom Sitzungspräsidenten Martin Kess startend, waren der Lohn für all die Mühen der vergangenen Zeit der Vorbereitung. Erstmals in gemeinsamer Aktion auf der Bühne standen die Prinzengarde und das Männerballett. Sie brannten ein Feuerwerk der Begeisterung mit dem Thema "Bauer sucht Frau" ab. Vereinspräsidentin Sabine Schwingler war denn auch zufrieden und überglücklich, dass das Wetter so mitspielte, dass vor und im Sportheim alle bestuhlten Plätze besetzt waren. Auch das Zusammenspiel der Vereine NGL und SpVgg klappte, als hätte es keine Pause gegeben. So darf es erfolgreich weitergehen.

Von: Hans Rössert (Pressevertreter, SpVgg und NG Laub)