Volkach vor 1 Stunde

Lockerer Austausch mit den Vereinsaktiven

Die CSU Volkach mit Bürgermeister Heiko Bäuerlein, Bezirksrätin Gerlinde Martin, Fraktionssprecher Uwe Kossner und dem CSU-Ortsvorsitzenden Simon Rinke sowie Sportreferent Stephan Dinkel hatte am Sonntag zum zweiten „Ehrenamts-, Vereins- und Sportlerstammtisch“ eingeladen. Die Einladung zum lockeren Austausch im Vereinsheim der Schützen wurden von den Vereinsaktiven dankend angenommen, schreibt die CSU in einer Pressemitteilung. Der Volkacher CSU liegt das Thema Ehrenamt sehr am Herzen.