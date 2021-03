Marktbreit vor 3 Stunden

Lkw-Fahrer beschädigt Autobahnschild

Am Mittwoch zwischen 0 und 8.45 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Zufahrt von der Staatsstraße 2271 zur A 7 in Fahrtrichtung Ulm bei Marktbreit eine Unfallflucht, teilt die Polizei mit.