Zu Bericht „Tiefgarage schließt zum Jahresende“ vom 2. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Als Anwohnerin der Herrnstraße und als (ehemalige) Mieterin eines Tiefgaragen-Stellplatzes kann ich mir folgende Bemerkungen nicht verkneifen:

Wird eigentlich einmal auch daran gedacht, dass nicht nur Kunden und Touristen in der Innenstadt unterwegs sind? Zu einer „Wohnstadt“ gehören auch Leute, die dort wohnen und diese haben nun mal ein Auto, welches sie aus nachvollziehbaren Gründen in der Nähe der Wohnung parken möchten. Nicht jeder hat ein Haus mit Garage am Stadtrand.

Oder soll Kitzingen zu einem Disney-Land für Touristen werden? Dann kann die enorme Anzahl an Flusskreuzfahrt-Touristen für volle Läden sorgen und die massive Kaufkraft der Fahrrad-Touristen sorgt für riesige Umsätze im restlichen Einzelhandel der Innenstadt. Flaniert wird entlang von Optikern, Hörgeräteläden, Leerstand und Verwaltungsgebäuden. Die Innenstadtbewohner können gerne ins Umland ziehen und bei Amazon einkaufen.

Sylvia Gaiser

97318 Kitzingen