Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: Will der Stadtrat nur vor Investoren glänzen?

Der Antrag der Grünenfraktion im Kitzinger Stadtrat wurde mit deutlicher Mehrheit unter anderem von der CSU- und UsW-Fraktion abgelehnt, beides Parteien, die sich sozial und sogar christlich nennen. Was in vielen deutschen Städten seit Jahren bewährt ist, nämlich bei Geschosswohnungsbau ab 25 Einheiten eine Quote von 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau festzulegen, ist in Kitzingen nicht gewünscht.