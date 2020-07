Kitzingen vor 27 Minuten

Leserforum: Besser Kreisverkehre als Ampeln

Eine der heißesten Städte ist Kitzingen. Wer aber schon einmal am Bahnhof auf einen Zug gewartet hat, weiß wie es da zieht! Genau diese Zugluft bringt am alten Etwashäuser Bahnhof frische Luft über das Bimbachtal von den östlichen Wäldern und dem Steigerwaldhang in das Maintal. Hier hätte eine Grünplanung dem Slogan „ Grüne Stadt im Fluss“ gut getan!