Abtswind vor 11 Minuten

Leichter Brandfall wurde schnell gelöscht

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Wiesentheider Straße in Abtswind in einer Firma ein leichter Brandfall. Vermutlich während des Verarbeitungsprozesses von grobem Material geriet ein Stein in das zugehörige Siebwerk einer Maschine. Dadurch entstand eine kurzzeitige Hitzeentwicklung, die wiederum Rauch beziehungsweise einen Funkenflug erzeugte. Dieser konnte von den eingesetzten Feuerwehren aus Abtswind und Rüdenhausen schnell gelöscht werden. Diese waren mit insgesamt 32 Helfern vor Ort. An der Maschine entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.