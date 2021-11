Kitzingen vor 6 Minuten

Lebkuchenlauf am Trimm-dich-Pfad

Der 22. Lebkuchenlauf, organisiert vom Laufteam der TG Kitzingen, findet nach einem Jahr Pause am Sonntag, 14. November, am Trimm-dich-Pfad an der Albertshöfer Straße in Kitzingen statt. Allerdings mit angepassten Bedingungen. Das schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Eine Teilnahme ist diesmal nur mit Voranmeldung möglich. Am Tag der Veranstaltung können sich dagegen keine Läuferinnen und Läufer mehr anmelden. Ebenso würden weder Essen noch Getränke verkauft.