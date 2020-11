Coronabedingt sind das Kunstfest Artbreit und weitere Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Lesungen ausgefallen oder verschoben worden, die ansonsten Licht und Leben nach Marktbreit bringen. Um "deprimierenden Leerständen und schmucklosen Schaufenstern" entgegen zu wirken und zu zeigen, wie wichtig und bereichernd persönliches Engagement für eine Belebung der Altstadt seien, hat Familie Beutler spontan Künstlerin Susanne Braterschofsky in ihre Räume eingeladen, die eigentlich für klassische Konzerte ausgelegt sind.

Nun könnten an der frischen Luft Kunst und Kultur vor der Haustüre neu entdeckt werden, wie Ingrid Beutler in einem Schreiben an die Presse mitteilt.

Die seit kurzem in Marktbreit arbeitende Künstlerin Braterschofsky sei vor allem durch ihr Konzept, Kunst und Design zusammen zu bringen, bekannt. Kunst, die in Räume einzieht sei mehr als ein modischer Dekorationsartikel. Sie breite sich aus und bringe Energie in ein Gestaltungskonzept. Daher können Kunstinteressierte unterschiedliche Bilder in den eigenen Räumen ausprobieren und gemeinsam mit der Künstlerin Neues wagen.

Nähere Informationen zur Künstlerin, die unter dem Atelier Susanne Kampmann zu finden ist und zu spontan geplanten Events, hängen in der Schustergasse 19 aus, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.