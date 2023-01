Landkreis Kitzingen: Mysteriöse Diebstähle von Ortsschildern häufen sich

"Kein Kavaliersdelikt": Landratsamt mit deutlicher Warnung

Landratsamt mit deutlicher Warnung Dieb in Volkach erwischt: Zeuge verständigt Polizei

Das Landratsamt Kitzingen beklagt seit geraumer Zeit verstärkt Diebstähle von Ortsschildern. Wie nun aus einem Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen hervorgeht, haben erneut Diebe versucht, ein Schild zu entwenden. Nachdem zuvor unter anderem in der Ortschaft Gaibach das Ortsschild viermal in zwei Jahren gestohlen wurde, hat jetzt ein Mann einen jungen Mann in Volkach erwischt, als dieser mitten in der Nacht die Ortstafel unter dem Arm hatte.

Update vom 16.01.2023: Jugendlicher will Ortsschild klauen und wird beobachtet - Täter kann mit Gruppe fliehen

In der Nacht auf Samstag (14. Januar 2023), kurz nach 0 Uhr, "stellte ein Zeuge in Volkach in der Industriestraße einen jungen Mann fest, der eine Ortsschild von Volkach unter dem Arm trug", berichtet die Polizei. Dieser machte den jungen Mann demnach darauf aufmerksam, dass er jetzt die Einsatzkräfte verständige. "Als der Zeuge dem jungen Mann mitteilte, dass er die Polizei verständigen werde, rannte dieser davon und ließ das Ortsschild zurück", heißt es.

Der Dieb konnte demzufolge noch rechtzeitig Land gewinnen und zusammen mit einer Gruppe fliehen. Der junge Mann flüchtete laut Polizei zu einer circa 100 Meter entfernt stehenden Jugendgruppe, die einen Bollerwagen mit sich führte und verschwand dann mit dieser.

Als die Polizei eintraf, sei die Gruppe bereits verschwunden gewesen, das Ortsschild konnte sichergestellt werden, wie die Polizei berichtet. "Das zurückgelassene Ortsschild wurde durch die Streife der Polizei Kitzingen gesichert und wird der Stadt Volkach wieder übergeben."

Erstmeldung vom 10.01.2023: Diebstahlreihe von Ortsschildern im Landkreis Kitzingen - "kann enorme Folgen nach sich ziehen"

Der "neueste" Fall ereignete sich laut Landratsamt am Montag (9. Januar 2023). Es handele sich konkret um die Ortstafeln Iffigheim aus Richtung Wässerndorf und die Ortstafel Wässerndorf aus Richtung Iffigheim. Abgesehen von den finanziellen Kosten für den Landkreis (der reine Materialwert ohne Montage einer Ortstafel betrage circa 250 Euro) handele es sich um Diebstahl und "keinen Kavaliersdelikt".

"Die Entfernung von Ortstafeln kann enorme Folgen für den einzelnen Verkehrsteilnehmer nach sich ziehen. Eine Ortstafel zeigt dem Autofahrer an, ab wann er sich im Ortsbereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde befindet", warnt das Landratsamt. Fehle diese, so bestehe die Gefahr, dass er sich unbeabsichtigt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde im Ort bewegt. "Mit unter Umständen nicht auszumalenden Folgen für den Autofahrer und eventuellen Fußgängern."

Das Landratsamt Kitzingen richtet deshalb einen Appell an alle "Souvenir-Jäger", auf die Entfernung von Ortstafeln zu verzichten und teilt mit, dass jeder Vorfall zur Anzeige gebracht wird. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich an die Polizei zu melden.