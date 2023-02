Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat am Donnerstag, 09.03.2023 um 11.00 Uhr, einen landesweit einheitlichen Sirenenprobebetrieb angekündigt.

Betroffen und für diesen Sirenenprobebetrieb funktional im Landkreis Kitzingen ertüchtigt, sind alle Standorte im 25 km Umkreis um das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld und im 1.200 m Umkreis um die Fa. TEGA in Marktbreit, die unter die erweiterten Pflichten der Störfallverordnung fällt.

Wie das Landratsamt Kitzingen erklärt, haben zusätzlich Gemeinden mittlerweile nachgerüstet und sind ebenfalls in diesem Probebetrieb mit aufgenommen.

Im Landkreis Kitzingen sind dies folgende Städte, Märkte und Gemeinden:

Stadt Volkach mit allen Ortsteilen

Stadt Prichsenstadt mit allen Ortsteilen

Markt Wiesentheid ohne dem Ortsteil Untersambach

Markt Kleinlangheim mit allen Ortsteilen

Stadt Dettelbach mit allen Ortsteilen

Stadt Iphofen mit Ortsteil Birklingen

Markt Schwarzach am Main mit allen Ortsteilen

Gemeinde Albertshofen

Gemeinde Buchbrunn

Gemeinde Mainstockheim

Gemeinde Nordheim am Main

Gemeinde Sommerach

Fa. TEGA Marktbreit mit einer Sirene (Umkreis 1200 m)

Markt Frickenhausen, Lkr Würzburg, liegt im Bereich der Fa. TEGA.

Am 09.03.2023 wird das "Signal 11 Warnung der Bevölkerung" (einminütiger Heulton) ausgelöst.

Es ist wieder beabsichtigt, Warn-Apps und nach Möglichkeit auch Cell Broadcast bayernweit über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) zentral auszulösen.

Die Funktionsfähigkeit der Sirenen muss durch Probebetriebe immer wieder überprüft werden!

Nur durch den tatsächlichen Betrieb können eventuell vorhandene Mängel an den Sirenen oder den Alarmgebern erkannt und behoben werden.

Es ist wichtig, dass die Bevölkerung die Bedeutung der einzelnen Schallzeichen

einminütiger Heulton = Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten

eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen = Alarmierung der Feuerwehr kennt.

Das Landratsamt Kitzingen bittet Sie, während des Probealarms in den eingangs genannten Orten die Abgabe des Sirenensignals (einminütiger Heulton) zu überwachen und durch die Verwaltung die Ergebnisse bis zum 15.03.2023 per E-Mail an katastrophenschutz@kitzingen.de dem Landratsamt Kitzingen mitzuteilen.

Die Gemeinden im betroffenen Gebiet bitten wir, an die örtlichen Kindergärten, die Alten- und Seniorenheime und in Volkach an das Krankenhaus ebenfalls diese Informationen weiterzugeben.

Im 25-km Bereich werden die Grund- und Mittelschulen über das Staatliche Schulamt Kitzingen, die sonstigen Schulen vom Landratsamt Kitzingen verständigt.