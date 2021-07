Mit insgesamt 144 530 Euro fördert die Bayerische Landesstiftung insgesamt sechs Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen im Landkreis Kitzingen. Dies teilten die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), und der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib nach der Sitzung des Stiftungsrates in München mit.

Die Fördermittel teilen sich dabei wie folgt auf die einzelnen Projekte auf:

Für den Umbau und die Sanierung des Anwesens Schrannenstraße 1 stellt die Landesstiftung Fördermittel in Höhe von 30 000 Euro zur Verfügung. Dies entspricht 8,6 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

16 830 Euro erhält ein privater Antragssteller für die Sanierung und Instandsetzung eines Anwesens in der Dorfstraße in Neuses am Berg (8,5 Prozent).

Ebenso wird ein privater Antragssteller bei der Dachinstandsetzung mit Fenster- und Fassadensanierung eines Anwesens in der Hauptstraße in Greuth mit 19 000 Euro unterstützt (neun Prozent).

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marktbreit erhält für die Renovierung der Pfarrkirche St. Nikolai einen Zuschuss von 8,5 Prozent des denkmalpflegerischen Mehraufwands und damit eine Förderung in Höhe von 58 500 Euro.

Auch die Außensanierung des Kirchturms der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche St. Johannis in Mainbernheim wird von der Stiftung gefördert. Die Stadt wird mit insgesamt 17 500 Euro unterstützt (neun Prozent).

Außerdem erhält ein privater Antragsteller für die Sanierung der Stadtmauer an der Marxstraße in Iphofen einen Zuschuss von 2700 Euro (neun Prozent).

Das zuständige Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie das Landesamt für Denkmalpflege haben allen sechs Vorhaben eine hohe, regionale oder teils sogar überregionale Bedeutung beigemessen und die Förderanträge unterstützt.