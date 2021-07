Kitzingen vor 49 Minuten

Lagerolympiade und Workshops

In den Sommerferien hat die Evangelische Jugend drei Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats. Vom 2. bis 6. August stehen die Kindertage auf dem Wallochny Hof in Marktbreit. Auf dem Programm stehen spannende Spiele, gemeinsames Singen, kreatives Basteln, Gemeinschaft und eine göttliche Geschichte.