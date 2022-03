Kitzingen 16.03.2022

Längere Wartezeiten in der Zulassungsstelle in Kitzingen

In der Zulassungsstelle am Landratsamt Kitzingen kann es derzeit laut einer Pressemitteilung der Behörde zu längeren Wartezeiten kommen, da viele Mitarbeiter erkrankt sind. Das Landratsamt bittet darum, nur wichtige und dringende Anliegen zu erledigen. Auch in der Führerscheinstelle könne es aufgrund von Krankheitsausfällen trotz Terminvereinbarung zu Wartezeiten kommen.