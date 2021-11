„Weihnachten 2021 wird lokal gekauft!“ – Rund 36 Einzelhändler in Volkachs Altstadt setzen alles daran, ihre Stammkunden und mögliche Neukunden für den Weihnachtseinkauf 2021 in Volkach zu begeistern. Die Stadtmarketinginitiative der Stadt Volkach und des Gewerbeverbandes Volkacher Mainschleife e.V. möchten dem Handel dabei mit einem Gewinnspiel unter die Arme greifen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Geplant ist eine Stempel-Sammelaktion, die zwischen dem 26. November und 31. Dezember stattfindet und bei der Preise im Gesamtwert von 1000 Euro verlost werden.

Das Stempelheft wird pünktlich zum 1. Advent in rund 10 000 Haushalte der Mainschleife verteilt. Wer keines bekommt, erhält ein Stempelheft jederzeit in den teilnehmenden Geschäften oder im Foyer der Touristinformation im Rathaus in Volkach. Welches Geschäft teilnimmt, erkennen die Kunden im jeweiligen Schaufenster an einem Plakataushang mit dem Slogan „Stempel-Aktion – Wir sind dabei“.

Pro Einkauf (und nicht pro Artikel und Warenwert) ab zehn Euro in einem der 36 teilnehmenden Geschäfte in der Altstadt erhält man einen Stempel im Sammelheft. Das Heft ist vor Ort beim Einkauf vorzulegen, denn die Stempel können nicht nachträglich eingefügt werden. Das Sammelheft ist voll, wenn alle zehn Felder abgestempelt sind, und damit ist man zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt.

Unter allen vollständig gestempelten und eingereichten Sammelheften werden 40 Mainschleifengutschein-Pakete im Wert von je 25 Euro verlost.

Das Stempelheft mit ausgefülltem Adressfeld kann man bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, abgeben. Einsendeschluss des Stempelheftes ist der 7. Januar 2022.