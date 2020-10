Mainstockheim vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Musikalisches rund um den Wein in Mainstockheim

Unter dem Motto "Musikalisches rund um den Wein" lädt Bassbariton Matthias Degen am Sonntag, 11. Oktober, um 15 Uhr zu einem Konzert mit berühmten Liedern aus Musical und Operette und Anekdoten rund um den Wein in seinen historischen Innenhof, Hauptstraße 60, in Mainstockheim ein. Mitten in der Weinlese präsentiert Matthias Degen zusammen mit dem Pianisten und Kapellmeister Frank Sodemann ein schwungvolles Melodien-Potpourri zu Ehren des Weingottes Bacchus. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine kleine Ausstellung des Würzburger Fotografen und Künstlers Hans-Joachim Hummel. Die Besucherzahl ist begrenzt, Karten zu 15 Euro sind per E-Mail an: hofstuecke@gmail.com erhältlich. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.