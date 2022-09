Kreis Kitzingen mit wenigsten Corona-Neuinfektionen in Bayern: In vielen Städten und Landkreisen Bayerns ist die Corona-Lage nach wie vor angespannt. Drei oberbayerische Regionen weisen am Mittwoch (28. September 2022) die höchsten 7-Tage-Inzidenzwerte Deutschlands auf. Auf Platz 1 landet der Landkreis Eichstätt mit einem Wert von 887,5. Dahinter folgt der Landkreis Rosenheim - dort liegt die Inzidenz bei 866,1. Platz 3 bildet die Stadt Rosenheim mit einem Corona-Wert von 814,1.

Insgesamt weisen 40 bayerische Regionen einen Inzidenzwert von mehr als 500 auf. Anders dagegen der Landkreis Kitzingen: In der unterfränkischen Region beträgt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch 285,9 - das ist gegenwärtig der niedrigste Corona-Wert in ganz Bayern. Aktuelle Informationen zur Pandemie-Situation im Kreis Kitzingen hält das Landratsamt auf seiner Webseite bereit.

Corona-Zahlen in Bayern: Landkreis Kitzingen aktuell mit niedrigster Inzidenz im Freistaat

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell die niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwerte Bayerns auf:

Landkreis Kitzingen: 285,9

Landkreis Main-Spessart: 306,1

Stadt Nürnberg: 306,3

Stadt Schweinfurt: 311,7

Stadt Straubing: 317,6

Stadt Hof: 325,8

Landkreis Garmisch-Partenkirchen: 334,3

Landkreis Kronach: 334,4

Stadt Kaufbeuren: 339,1

Stadt Bamberg: 347,3

Corona-Statistik: 7-Tage-Inzidenz hat an Aussagekraft eingebüßt - das sind die Gründe

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, hat inzwischen allerdings ein Stück weit an Aussagekraft eingebüßt. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl an Covid-19-Fällen aus, die vom RKI nicht erfasst werden. Ein Grund dafür: Es werde bei weitem nicht bei allen Infizierten ein PCR-Test gemacht. Doch nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme könnten zudem zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen, heißt es.

