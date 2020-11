In Unterfranken wird eine 80-Jährige vermisst

vermisst Die Dame aus dem Markt Einersheim dürfte mit einem Auto unterwegs sein

dürfte mit einem unterwegs sein Die Polizei bittet um Mithilfe und hat eine aktuelle Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen

Seit Samstagnachmittag wird eine 80-jährige Dame vermisst, die mit einem Auto unterwegs sein dürfte, aber wohl nicht mehr alleine nach Hause zurückfindet. Sie stammt aus dem Markt Einersheim im Landkreis Kitzingen. Das teilt die Polizei Unterfranken am Sonntag (29. November 2020) mit.

Inge S. im Kreis Kitzingen vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei fahndet nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Demnach habe die 80-jährige Inge Stahl am Samstag (28. November 2020) gegen 16.15 Uhr die Wohnung von Verwandten in Schwebheim verlassen, um mit ihrem Auto nach Hause nach Markt Einersheim zu fahren. Dort kam sie allerdings bislang nicht an.

Bereits seit Samstagabend sucht die Polizei mit zahlreichen Kräften nach der Rentnerin und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Dame orientierungslos ist und sich somit in einer hilflosen Lage befindet.

So wird die Vermisste beschrieben:

Frau Stahl ist

ca. 165 cm groß ,

, trägt graues, leicht gewelltes Haar

und eine Brille .

. Sie fährt ein grauen Ford Fusion mit dem amtlichen Kennzeichen KT-NN30,

Personen, die die Frau seit den späten Samstagnachmittagsstunden gesehen haben oder sonst Angaben zu ihrem Verbleib machen können werden gebeten, sich unter Tel. 09321 141130 bei der Polizeiinspektion Kitzingen oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Weitere Informationen rund um Vermisstenanzeigen finden Sie hier.