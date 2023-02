Im Landkreis Kitzingen steht ein Bauwerk, das man so auch nicht alle Tage sieht. "Ein Dorfbrunnen, der Bier statt Wasser von sich gibt, - das klingt unglaublich - ist aber so!", hält die Touristeninformation Volkacher Mainschleife mit Blick auf die außergewöhnliche Anlage fest. Der Bierbrunnen in Krautheim, einem Ortsteil von Volkach, mache genau dies möglich.

"Das war eine langwierige Geschichte", berichtet Ortssprecher Dieter Söllner inFranken.de. Die Planung geht demnach auf das Jahr 2012 zurück. "Entstanden ist das Ganze im Zuge der Dorferneuerung und dem Ausbau der Landstraße. 2020 haben wir schließlich mit der Umsetzung begonnen." Die Idee zu dem Bierbrunnen stamme aus den Reihen der Dorfgemeinschaft. "Wir hatten Glück, dass wir das Projekt noch vor Corona angehen konnten", betont Söllner. Zur Inbetriebnahme des Brunnens kam es indes erst im Sommer vergangenen Jahres.

Bierbrunnen Krautheim: Gezapft wird nur zu besonderen Anlässen

Bier hat in dem rund 200 Einwohner großen Kirchdorf Krautheim seit jeher eine große Tradition. "Wir haben seit mehr als 300 Jahren eine Braustätte im Ort", erzählt der Ortssprecher. Der Ursprung der heutigen Privatbrauerei Friedrich Düll geht auf das Jahr 1654 zurück. Das vor Ort hergestellte Bier und andere Getränke werden unter dem Namen Krautheimer angeboten. "Die Gerste wird direkt in der Brauerei gemälzt", erklärt Söllner. Alle Zutaten für das Bier stammen ihm zufolge aus der näheren Umgebung.

Der Dorfbrunnen beinhaltet gleich zwei "Originalteile" aus dem Fundus der geschichtsträchtigen Privatbrauerei. "Neben dem Handwaschbecken gibt es die sogenannte Sinteranlage." Letztere werde dazu genutzt, um den Alkoholgehalt des Gebräus festzustellen. "Dort läuft auch das Bier heraus."

Das Mauerwerk selbst ist hohl. Im Innern ist ausreichend Platz für ein Bierfass samt entsprechender Zapfanlage, die bei Bedarf eingebaut werden. Gezapft wird am Bierbrunnen indessen nur zu besonderen Anlässen und Festen.

Ausschanktermine veröffentlicht - an diesen Tagen ist der Krautheimer Bierbrunnen in Betrieb

"Nachdem uns aber viele Leute immer wieder fragen, "wann wird dort ausgeschenkt?", haben wir jetzt Termine für den Bierbrunnenausschank veröffentlicht", sagt Söllner. Diese lauten demnach wie folgt:

14. April 2023: Bierwanderung

3. Juni 2023: Bierbrunnenausschank

1. Juli 2023: Bierbrunnenausschank

25. August 2023: Kirchweih mit Bierbrunnenausschank

Der Bierbrunnenbetrieb geht laut Schilderung des Sprechers in enger Zusammenarbeit mit der Brauerei Düll über die Bühne. Der Ausschank wird aus hygienischen Gründen von entsprechendem Personal übernommen. Das frisch gezapfte Bier werde zu "normalen Preisen" verkauft, betont Söllner. Für die Zukunft ist auf dem Dorfplatz eine Stele mit Informationen zum Bierbrunnen angedacht - samt dazugehörigen QR-Code.

Neuer Wasserspielplatz soll als Anlaufstelle für Familien mit Kindern dienen

Neben dem originellen Brunnen sind im Rahmen der Dorferneuerung auch Dorfscheune und Kirchplatz entstanden. "An unserem Radweg, der genau zwischen Volkach und Gerolzhofen liegt, haben wir außerdem einen Wasserspielplatz errichtet. Der bildet vor allem für Familien mit Kindern eine gute Anlaufstelle", berichtet Krautheims Ortssprecher Dieter Söllner.

