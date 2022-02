Abtswind vor 1 Stunde

Kräuter Mix-Beschäftige spenden an Hilfsprojekt für Kinder

Kurz vor Weihnachten hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abtswinder Firma Kräuter Mix die Qual der Wahl: Jogginganzug, Laufbekleidung oder Rucksack und Fitnessarmband? Zwischen drei Geschenkpaketen konnten sich die Beschäftigten zum Fest entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Daneben gab es die Möglichkeit, an Weihnachten Gutes zu tun und auf das Geschenk im Wert von 40 Euro zu verzichten. Den Betrag spendete Kräuter Mix an Mix for Kids. So konnte das Unternehmen 3000 Euro an den gemeinnützigen Verein für dessen Hilfsprojekte in Deutschland, Albanien und Indien zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher überweisen.