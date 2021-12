Volkach vor 1 Stunde

Konzerte über Live-Stream übertragen

Es war für die Musikerinnen und Musiker der Volkacher Orchester das Highlight des Jahres: Nach der Corona-bedingten Absage der beliebten Volkacher Jahreskonzerte in 2020 konnten die Konzerte heuer zwar stattfinden, allerdings nicht in einer gefüllten Mainschleifenhalle, sondern erstmals als Livestream-Konzert. Die Begeisterung war groß, die Bilanz dieses Projektes fiel überaus positiv aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Volkach.