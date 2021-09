Kitzingen vor 1 Stunde

Konzert für Flöte und Orgel

Im Rahmen der Jubiläumsreihe „25 Jahre Vleugels-Orgel“ in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen findet am Freitag, 17. September, um 19 Uhr ein Konzert für Flöte und Orgel statt. Verena Steffen (Flöte) und Olivier Eisenmann (Orgel) kommen aus Weggis in der Schweiz und sind als Duo und auch solistisch weltweit konzertant tätig. Dies geht aus einer Mitteilung von Regionalkantor Christian Stegmann hervor. In Kitzingen spielen sie Werke von Muffat, Saint-Saëns, Chaminade, Hensel-Mendelssohn und Zoltán Gárdonyi. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Eine Anmeldung bis 16. September unter Tel.: (09321) 9089814 oder per E-Mail an: christian.stegmann@bistum-wuerzburg.de ist erforderlich.