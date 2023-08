"Von zart, bis elegant und geradlinig, aber immer mit kompromissloser Qualität – das zeichnet die diesjährigen Verkostungssieger und Weinbotschafter des Winzerkellers Sommerach für den Weinlandkreis Kitzingen aus."

Wie das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung berichtet, war in diesem Jahr die Auswahl der Weine besonders spannend und sorgte für leidenschaftliche Diskussionen bei der Blindverkostung Anfang Mai. Dort haben Landrätin Tamara Bischof, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie die Fraktionsvorsitzenden und weitere Gästen, wie die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann und die Sommeracher Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter die feinen Tropfen ausgewählt. Da das Rennen im Bereich Erste Lage denkbar knapp für den feinherben Gewürztraminer entschieden wurde, einigte man sich darauf in diesem Jahr auch den zweitplatzierten Silvaner aus der Prestige-Lage Sommeracher Katzenkopf mitaufzunehmen, so dass in diesem Jahr erstmals fünf Weine den Landkreis repräsentieren.

Dass diese Entscheidung richtig war, bewies der Silvaner beim Präsentationstermin am 8. August, so dass Kreisrat und Weinfachmann Paul Streng, der durch die kurze und informative Weinprobe führte, treffend feststellte: „Der Silvaner präsentiert sich als echter Franke. Im ersten Anlauf bei der Blindverkostung war er noch etwas verschlossen, aber bei der Vorstellung heute zeigt er sein ganzes Können.“

Landrätin Tamara Bischof erklärte: „Für mich spiegelt die Entscheidung in diesem Jahr drei Weißweine auszuwählen, die wachsende Bandbreite der Winzer und Weinsortimente in unserem Kitzinger Land wider. Wir können wirklich stolz sein auf die Fülle hochwertiger Weine für die unser Weinlandkreis heute steht.“

Die Wahl der Landkreisweine findet bereits seit 1987 im jährlichen Wechsel bei einer der drei Genossenschaften im Landkreis statt. Die Weine werden bei offiziellen Veranstaltungen des Landkreises oder als Gastgeschenke gereicht. In diesem Jahr war der Winzerkeller Sommerach Gastgeber. Die Genossenschaft blickt auf eine über 100jährige Tradition zurück und engagiert sich mit 90 Winzerfamilien für den nachhaltigen Erhalt der einzigartigen Kulturlandschaft und der dörflichen Strukturen des Weindorfes Sommerach.

Winzer und Geschäftsführer Frank Dietrich betonte: „Der kleinbäuerliche Weinbau ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Bestandteil der fränkischen Kulturlandschaft. Damit das so bleibt, gehen auch wir neue Wege und freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals den

Landkreiswein unter dem Label FAIR’N GREEN präsentieren dürfen.“ FAIR’N GREEN umfasst die Bereiche Unternehmensführung, Umweltschutz und soziales Engagement. In allen Bereichen müssen hohe Mindestanforderungen erfüllt werden, die jährlich durch Dritte überprüft werden.

Weinbeschreibung der Landkreisweine 2023/2024

2022er Weißburgunder Qualitätswein trocken – Sommeracher Katzenkopf „Ortswein“

Dieser Weißburgunder-Ortswein vom Winzerkeller Sommerach leuchtet hellgelb im Glas und brilliert mit herrlicher Fruchtfülle und einer fast schon cremig anmutenden Textur. Der Wein duftet sortentypisch nach Quitten, weißen Blüten und gelben Früchten. Am Gaumen schmeichelt er mit einer feinen Säure, zartem Schmelz und einem harmonischen Abgang. Das macht ihn zu einem äußerst vielseitigen Speisenbegleiter, der zu Salaten, Pasta und Risotto ebenso wie zu Gerichten mit hellem Fleisch und gegrilltem Fisch passt. Und er lässt sich auch ohne Essen mit großem Vergnügen genießen! Alkohol: 12,5 % Vol.; Säure: 5,8 g/l; RZ: 4,8 g/l

2022er Silvaner Qualitätswein trocken – Sommeracher Katzenkopf „1. Lage“

Dieser Silvaner hat eine Blume von vielen, aber zarten Nuancen. Das ist kompromisslose Qualität mit einer enormen klaren Aromapracht, die an Mirabelle und Ananas erinnert. Ein wundervolles ausgewogenes Geschmackserlebnis von lebendigfruchtiger Intensität. Ein fränkischer Klassiker, wie er schöner nicht sein kann! Dieser Wein verkörpert die Weininsel, seine Landschaft, seine Kultur, seine Menschen und natürlich unseren Wein-, Kultur und Kreativlandkreis Kitzingen. Alkohol: 13,5 % Vol.; Säure: 6,4 g/l; RZ: 1,6 g/l

2022er Gewürztraminer Qualitätswein feinherb – Sommeracher Katzenkopf „1. Lage“

Sein an Wildrosen erinnerndes Bukett mit der Fülle der Aromastoffe, macht diesen pikanten Wein zu einem Genuss von ganz eigner Art. Schnörkellos vinifiziert, präsentiert er sich elegant und geradlinig, wie moderne Menschen heute Weine mögen. Dabei vereinigen sich hier Finesse und Reichhaltigkeit in seltener Harmonie. Ein Wein für viele Anlässe: mit Freunden die Welt verbessern, in Zärtlichkeit zu zweit dinieren oder in sich versunken ein gutes Buch zu lesen. Alkohol: 12,5 % Vol.; Säure: 5,7 g/l; RZ: 18,5 g/l

2021er CUVÉE C.A.B. Qualitätswein trocken – Sommeracher Katzenkopf „1. Lage“

Cabernet Dorsa, Cabernet Cubin und Cabernet Mitos, aus diesen drei Rebsorten wurde das Rotweincuvée C.B.A. komponiert. Der Duft erinnert an Kirschen, Pflaumen und Röstaromen. Im Geschmack brilliert er durch ein fantastisches Gleichgewicht zwischen Körper, Frucht und Tannin. In seiner Struktur zeigen sich Sinnlichkeit und Eleganz. Zudem besitzt er den Charme eines großen Frankenrotweins. Das lange Finale macht diesen Rotwein zu einem einmaligen Vergnügen oder anders ausgedrückt: Die Komposition macht den Geschmack! Alkohol: 13,5 % Vol.; Säure: 5,3 g/l; RZ: 0,3 g/l

FRIZZANTE weiß - Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure

Ein herrlich frischer, fein aromatischer und reizvoll moussierender Frizzante, den man nicht alle Tage im Glas hat. Sein typischer Duft nach grünem Apfel verrät edle Klasse. Auch auf der Zunge verhält sich dieser Frizzante vorbildlich elegant und ausgesprochen lecker. Tauchen Sie ein in eine neue prickelnde Erlebniswelt! Alkohol: 11,00 % Vol.; Säure: 5,8 g/l; RZ: 18,6 g/l