Mit Fördermitteln in Höhe von 443 700 Euro für die Innenstadt kann die Große Kreisstadt Kitzingen rechnen. Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), in einer Pressemitteilung mit. Die Abgeordnete sei hierüber von Bayerns Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer (CSU), informiert worden. Auch Gerolzhofen wurde berücksichtigt, wie Becker weiter mitteilt. Die Stadt im südlichen Landkreis Schweinfurt erhalte eine Förderung in Höhe von 319 500 Euro.

Die Fördermittel stammen aus der EU-Innenstadt-Förderinitiative (React-EU), heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt entfallen auf den gesamten Freistaat 30 Millionen Euro, vorausgegangen ist ein Projektaufruf des Bayerischen Bauministeriums. 46 Städte und Gemeinden hätten sich beworben; 37 davon wurden durch ein Auswahlgremium, in dem auch Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände eingebunden waren, nach strengen EU-Vorgaben bestimmt.

Servicestelle für Kommunen

Die ausgewählten Kommunen hätten nun die Möglichkeit, Förderanträge für konkrete Maßnahmenbündel einzureichen. Möglich ist ein Fördersatz von 90 Prozent. Mit dem Geld könnten sowohl kurzfristige Projekte mit Experimentalcharakter realisiert werden als auch langfristige strategische Investitionen. Voraussetzung seitens der Europäischen Union sei, dass bereits bis Mitte 2023 alle geförderten Projekte umgesetzt und abgerechnet sein müssen.

Vor dem Hintergrund der aktuell boomenden Baukonjunktur und pandemiebedingten Einschränkungen unterstützt das Bayerische Bauministerium die ausgewählten Kommunen bestmöglich, so die Pressemitteilung. Eine neue Servicestelle für die ausgewählten Kommunen werde eingerichtet. Diese stehe im gesamten Förderverfahren unterstützend zur Seite.

Attraktive Innenstädte durch neue Ideen

"Es freut mich sehr, dass mit Kitzingen und Gerolzhofen gleich zwei der drei in Unterfranken geförderten Kommunen aus meinem Stimmkreis unter den ausgewählten Städten sind. Durch die Fördermittel können wir mit neuen Ideen und Konzepten dafür sorgen, dass unsere Innenstädte auch künftig attraktiv für die Menschen in unserer Heimat und Gäste aus nah und fern bleiben", so Landtagsabgeordnete Barbara Becker.

"Wir haben uns mit verschiedenen konzeptionellen Ansätzen zur Weiterentwicklung der Innenstadt beworben und können diese mit der finanziellen Unterstützung nunmehr umso leichter angehen", wird Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) zitiert.