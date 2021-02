Nachdem am Wochenende bei einem Saisonarbeiter eines Weinguts in Iphofen (Lkr. Kitzingen) die britische Mutation des Corona-Virus festgestellt wurde, gab es am Montagmittag zwei weitere Fälle: Es handelt sich laut einer Pressemitteilung des Kitzinger Landratsamtes ebenfalls um Rumänen, die sich zusammen mit dem Mann nach der Einreise zunächst in Quarantäne befunden hatten.

Für einen weiteren Mann, der ebenfalls zu der Gruppe gehörte, steht das Testergebnis noch aus. Damit ist die Mutation aus Großbritannien nun auch in Unterfranken nachweislich erstmals angekommen.