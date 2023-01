Kitzingen vor 1 Stunde

Ungewöhnliche Sachbeschädigung

Unbekannter wirft Zwiebel gegen Fenster - und verursacht Schaden im dreistelligen Bereich

Mit einer Zwiebel hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte für einen Schaden an einem Mehrfamilienhaus in Kitzingen gesorgt. Die Polizei sucht in diesem ungewöhnlichen Fall nach Zeug*innen.