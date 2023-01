Bei einem Verkehrsunfall in Kitzingen hat am Sonntagnachmittag (29. Januar 2023) eine 84-jährige Seniorin ihr Leben verloren. Das berichtet die Polizei Unterfranken am Abend. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Kitzingen betraut.



Der tragische Unfall hat sich demnach gegen 14.30 Uhr auf dem Areal des Klinikums Kitzinger Land in der Keltenstraße ereignet. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 84-Jährige aus dem Landkreis Würzburg, die mit ihrem Auto auf einen beschrankten Parkplatz des Klinikums einfahren wollte.

Auf Parkplatz des Klinikums Kitzinger Land: 84-Jährige will an Ticketautomat aus Auto steigen und stürzt

Dem Sachstand nach war die Dame am Kartenausgabeautomat an der Einfahrt des Parkplatzes im Begriff aus ihrem Auto auszusteigen, als sich dieses auf der abschüssigen Fahrbahn in Bewegung setzte. Die Seniorin fiel in der Folge auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Das nunmehr unbesetzte Fahrzeug prallte nach etwa 50 Metern an einen Baum.





Trotz einer umgehend eingeleiteten medizinischen Notversorgung, die durch herbeigeeilte Beschäftigte des Krankenhauses als auch durch den Rettungsdienst vorgenommen wurde, verstarb die 84-Jährige noch an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst und den Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen war auch die Kitzinger Feuerwehr im Einsatz.

Vorschaubild: © Mariia Mutova/#285561/colourbox.de (Symbolbild)