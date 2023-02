Tausende Besucher strömen seit 2007 Frühjahr für Frühjahr nach Kitzingen. Der Grund: Die besten Bilder von weltweit tätigen Pressefotografen werden bei der World-Press-Photo-Ausstellung ausgestellt. Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, seien in diesem Jahr 120 Bilder sowie zwei prämierte Videos von Samstag, 18. Februar bis einschließlich Sonntag, 26. März in der Rathaushalle zu sehen.

Für den prestigeträchtigen Wettbewerb wurde im Jahr 2022 eine neue Vorgehensweise gewählt. Erstmals wurden sechs Regionen ausgewählt: Afrika, Asien, Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika sowie Südostasien und Ozeanien. Pro Region wurden Bilder in den Kategorien Einzelfotos, Fotoserien, Langfristige Projekte bzw. Offenes Format ausgezeichnet.

Das „Offene Format“ eröffnete den Teilnehmern erstmals die Möglichkeit, auch Videos oder Fotocollagen einzureichen. In Kitzingen sind deshalb erstmals zwei Videos zu sehen, die auf Bildschirmen in Dauerschleife laufen. Mittelpunkt der Ausstellung sind allerdings 24 bewegende Geschichten, die in beeindruckenden Fotografien festgehalten wurden. Sie erzählen von Einzelschicksalen, werfen ein Licht auf Umweltthemen wie die Waldbrände in Griechenland oder beleuchten die unterschiedlichsten Krisen auf den Kontinenten.

Rückkehr in die Rathaushalle

In den letzten beiden Jahren setzte die Stadt Kitzingen wegen der Corona-Beschränkungen auf eine dezentrale Ausstellung, zeigte die Bilder in den Schaufenstern der Geschäfte und Institutionen. Die Organisatoren der Ausstellung, die in 44 Ländern der Welt zu sehen ist, wünschten sich allerdings für 2023 eine Rückbesinnung auf eine kompakte Präsentation der Bilder. „Also kehren wir zurück in die Rathaushalle als unseren bewährten Ausstellungsort“, erklärt OB Stefan Güntner.

Der Vorteil: Dort können die Bilder wieder in gewohnter Größe und Qualität präsentiert werden. Sein Alleinstellungsmerkmal gibt Kitzingen trotzdem nicht auf. Rund 50 prämierte Bilder aus den begleitenden Foto-Wettbewerben der letzten Jahre zur World-Press-Photo-Ausstellung werden, im Stadtgebiet verteilt, zu sehen sein.

„Eine solche Schaufenster-Galerie gibt es weltweit nur bei uns“, freut sich Herbert Müller, der von Seiten der Stadtverwaltung seit 2007 für den Erfolg der Ausstellung verantwortlich zeichnet. Er freut sich nicht nur auf die besten Pressefotos aus dem Jahr 2022, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, in das unter anderem Schulklassen und örtliche Organisatoren eingebunden sind.

In der Rathaushalle wird ein gemütliches Café eingerichtet, in dem Getränke und kleine Mahlzeiten von Hiltrud Töpfer und ihren Mitstreitern des Vereins „Empathie e.V.“ angeboten werden. Der Erlös kommt einem caritativen Zweck zugute. Die Kuratorin der Ausstellung, Martha Echevarria, hat ihr Kommen zu der Eröffnungsveranstaltung bereits angekündigt.

Termin: Die Word-Press-Photo-Ausstellung wird am Freitag, 17. Februar, offiziell eröffnet. Ab Samstag, 18. Februar ist die Rathaushalle täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Information

Den Wettbewerb um das weltweit beste Pressefoto gibt es bereits seit 1955. Im letzten Jahr sind Insgesamt 64.823 Bilder von 4.066 Fotografen aus 130 Länder eingereicht worden. Die Jury in Amsterdam kürte letztlich 120 Bilder sowie zwei Videos. Eine globale Jury wählte daraus das World-Press-Photo 2022. Rund vier Millionen Menschen werden Jahr für Jahr bei den World-Press-Photo-Ausstellungen an mehr als 100 Orten gezählt. Kitzingen ist der weltweit kleinste Ausstellungsort. Mehr als 20 000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet.