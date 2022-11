Wie die Stadt Kitzingen berichtet, biete sie ab sofort gemeinsam mit den Licht-, Kraft-, und Wasserwerken (LKW) einen neuen Service für E-Bike-Fahrer an. In der Alten Burgstraße, vor dem Schreibwarengeschäft Högner, stellten Mitarbeiter des Bauhofes am Mittwoch, 9. November, eine Ladestation für E-Bike-Akkus auf.

Die rund 235 Kilogramm schwere Station hat neun abschließbare Fächer, in denen die Akkus aus den E-Bikes kostenfrei aufgeladen werden können. „Jedes Fach ist mit Hilfe eines Pins abschließbar und bietet auch Platz für Fahrradhelm oder Rucksack“, berichtet Rene Roßmark, der das Projekt vom Städtischen Bauamt aus koordinierte.

Die Ladestation soll bis spätestens Ende nächster Woche ans Stromnetz angeschlossen und damit funktionsfähig sein. Sie ist 1,90 Meter lang und 1,80 Meter hoch und hat 17 900 Euro gekostet.

Im Vorfeld hatten Mitarbeiter des Bauhofes das Fundament gelegt und die Fläche rundherum gepflastert. Damit haben künftig auch Rollstuhlfahrer einen leichteren Zugang von der Alten Burgstraße in Richtung Marktplatz.