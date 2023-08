Kitzingen: Marktstefter Straße bleibt gesperrt - Bauarbeiten dauern an

Wie die Stadt Kitzingen in einer Pressemeldung mitteilt, dauern die Sanierung der Trinkwasserleitung und die Herstellung der Hausanschlüsse in der Marktstefter Straße in Hohenfeld an.

Von Hausnummer 1 bis Hausnummer 30 muss die Straße deshalb bis voraussichtlich 22. September gesperrt bleiben.

Die Umleitung erfolgt über den Michelfelder Weg, im Eigen und den Marktbreiter Weg.