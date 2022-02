Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Sonntag (27. Februar 2022) an das Mainufer ausrücken: Ein 41-Jähriger war in Kitzingen ins Wasser gestürzt. Der Mann konnte jedoch nur noch leblos vom Grund des Mains geborgen werden. Am Montag danach hat das Polizeipräsidium Unterfranken neue Details zum tragischen Sturz veröffentlicht.

In den Abendstunden ging der Notruf ein: Ein Mann war am Mainkai im Stadtgebiet ins eiskalte Wasser gefallen. Die Feuerwehr Kitzingen, das THW, die Kreiswasserwacht sowie der Rettungsdienst des BRK rückten daraufhin aus. Auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Unterfranken waren vor Ort, wie die Feuerwehr am Montagmorgen auf ihrer Facebook-Seite meldet.

Mann aus dem Main geborgen: Großeinsatz der Feuerwehr in Kitzingen

Gegen 18.30 Uhr schoben zwei Männer ihre Fahrräder am Unteren Mainkai in Richtung der Alten Mainbrücke, also plötzlich einer der Männer ins Taumeln geriet. Er stürzte anschließend mit seinem Rad in den Main, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montagnachmittag (28. Februar 2022) berichtet. Die Ursache für den Sturz war vorerst unklar.

Der 35-jährige Begleiter des Mannes sprang sofort hinterher und versuchte, seinem Freund zu helfen. Er bekam den 41-Jährigen allerdings nicht mehr zu greifen. Der 35-Jährige wurde durch einen Anwohner zurück an Land gezogen. Seine Rolle wollt die Kriminalpolizei vorerst nicht bekannt geben.

Hinzugerufene Rettungskräfte von Feuerwehr und Wasserwacht konnten wenig später den 41-Jährigen leblos vom Grund des Mains bergen. Reanimationsversuche durch einen Notarzt blieben letztlich erfolglos. Der 41-Jährige verstarb noch am Abend in einem Klinikum

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu den Umständen des Todes des Kitzingers. Die erhebliche Alkoholisierung der beiden Männer dürfte nach ersten Untersuchungen eine große Rolle beim Unfallgeschehen gespielt haben.