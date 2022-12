Ungewöhnlicher Einsatz in Kitzingen: Am Donnerstagabend (15. Dezember 2022) ist eine Streifenbesatzung der örtlichen Polizeiinspektion gegen 18.40 Uhr zu einer Gaststätte in der Herrnstraße gerufen worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Unbekannter im Bereich des Lokals unbemerkt eine Substanz versprüht haben. Kurz darauf litten insgesamt 14 Personen unter Atemwegsreizungen, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt.

Polizei zu Gaststätte in Kitzingen gerufen: Fund am Tatort

Vermutlich habe der Täter ein Tierabwehrspray, das später in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden und sichergestellt wurde, versprüht. Ein Zeuge konnte kurz davor einen Mann in einem nahegelegenen Schnellrestaurant beobachten, wie dieser mit einem solchen Spray hantierte.

Ob dieser tatsächlich mit dem Vorfall in der Gaststätte in Zusammenhang steht, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

