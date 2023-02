Kitzingen vor 22 Minuten

Fahrzeug übersehen

30.000 Euro Schaden nach Unfall: Fahrerin missachtet Vorfahrt - drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall in Kitzingen verletzten sich am Montag drei Personen. Eine Autofahrerin wollte in die KT 13 abbiegen - und übersah dabei ein anderes Fahrzeug.